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Власть

У министра экономики и коммерции Кыргызстана новый заместитель

Сегодня центральному аппарату Министерства экономики и коммерции представили нового заместителя главы Назарбека Малаева. Об этом сообщают в ведомстве.

Распоряжение о назначении 3 марта подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Как отметил министр Данияр Амангельдиев, у Назарбека Малаева большой опыт и авторитет. Он работал заведующим отделом нетарифного регулирования и экспортного контроля управления торговой политики Минэконома, заведующим сектором мониторинга государственных программ управления стратегического планирования, макроэкономического анализа и мониторинга государственных программ Минфина.

Назарбек Малаев родился 10 июня 1982 года. Окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», Академию управления при президенте КР по специальности «менеджмент» (магистратура).
Ссылка: https://24.kg/vlast/260362/
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