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Власть

Акылбеку Жапарову показали сборку автомобилей на предприятии UzAuto Motors

Председатель кабинета министров Кыргызстана, находящийся с рабочим визитом в Узбекистане, ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors в городе Асаке (Андижанская область).

По данным пресс-службы кабмина, Акылбек Жапаров отметил, что этот автомобильный завод — наглядный пример привлечения инвестиций и эффективной организации производственного процесса.

«В рамках развития торгово-экономических связей между двумя странами необходимо налаживать промышленную кооперацию. Первые шаги в этом направлении сделаны. Теперь необходимо только наращивать темпы взаимовыгодного сотрудничества UzAuto Motors с тем, чтобы имеющиеся договоренности уже в ближайшее время воплотились на практике», — сказал он.

Строительство завода в городе Асаке началось в июне 1994 года. В марте 1996-го здесь началось производство автомобиля Damas.

В настоящее время под брендом Chevrolet с конвейера предприятия сходят такие модели автомобилей, как Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti (Gentra), Damas, Labo, Malibu, Tracker, Equinox, Trailblazer, Traverse и Tahoe.

В прошлом году на заводе было выпущено 327 тысяч автомобилей, в этом году планируется произвести до 400 тысяч автомашин.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Кыргызстан будут совместно производить автомобили. Новое предприятие планируют построить в Сокулукском районе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260277/
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