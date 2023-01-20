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Экономика

Узбекистан и Кыргызстан будут совместно производить автомобили

В Кыргызстане в селе Ак-Су Чуйской области построят завод по производству 19 видов автомобилей, включая микроавтобусы, пикапы, седаны и другие. Об этом сообщает kun.uz.

По данным интернет-издания, предприятие будет создано с участием кыргызской и узбекской сторон.

Ожидается, что первоначальная производственная мощность завода составит 3 тысячи автомобилей в год. Постепенно объемы производства увеличат до 30 тысяч.

Отмечается, что соглашение планируется подписать во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек 26 января.

Ранее министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев заявлял, что Кыргызстан хочет производить свои автомобили и ждет инвестиции из Кореи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256176/
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