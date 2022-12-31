Декларацию Камчыбека Ташиева публиковать не будут

Налоговая служба начала публикацию деклараций чиновников по итогам 2021-го. Но данные об имуществе и доходах главы ГКНБ не будут представлены общественности.

В пресс-службе НС 24.kg рассказали, что таковы нормы законодательства. Предусмотрено, что органы Налоговой службы публикуют в официальном бюллетене и размещают на ведомственном сайте сводные сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих политические, специальные, высшие административные государственные должности и политические, высшие административные муниципальные должности, а также их близких родственников.

Исключение составляют лица, замещающие административные государственные должности, деятельность которых связана с негласным характером, а также с обеспечением национальной безопасности.

«Камчыбек Ташиев действительно является заместителем председателя кабинета министров. Но у него есть и другая должность — глава ГКНБ, из-за которой мы не можем опубликовать его декларацию. Сведения о доходах и имуществе главы спецслужб не публиковались и в прошлые годы», — рассказали в Налоговой службе.

Отметим, ранее декларации глав спецслужб публиковались на сайте Государственной кадровой службы.