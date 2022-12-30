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Власть

Дастан Бекешев предлагает законодательно запретить есть собак и кошек

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает проект закона «Об ответственном обращении с животными». Документ вынесен на общественное обсуждение.

В нем дается расширенное понятие термину «жестокое обращение с животными», а также перечислены наиболее часто встречающиеся факты живодерства:

  • истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями;
  • животное выбрасывают на улицу;
  • непредоставление ветеринарной помощи во время болезни, приносящей страдания.

Законопроект обязывает владельцев регистрировать своих питомцев, делать им прививки. Запрещается использовать зверей для постановки цирковых номеров и содержать их в контактных зоопарках.

«Цирковые зрелища и методы дрессуры пагубно влияют на психику подрастающего поколения, которые с ранних лет приучаются видеть насилие над другими живыми существами, — указано в документе. — Кроме того, выступление цирковых животных сопровождается опасностью для зрителей: постоянные издевательства, нарушение условий содержания и стресс — все это уничтожает психику животных и провоцирует срывы и психозы, из-за которых звери нападают на людей», — считает нардеп.

Условия содержания животных в контактных зоопарках не совместимы с жизнью и приводят к преждевременной смерти.

Дастан Бекешев

Депутат настаивает: нужно законом запретить есть собак и кошек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254755/
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