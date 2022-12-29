Чиновники пожаловались на невыплату 13-й зарплаты

Государственным служащим не выплатили 13-ю зарплату. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Кундузбек Сулайманов.

По его словам, представители Минфина ранее говорили, что госслужащие не получат премии, поскольку им уже повысили зарплату.

«Однако 13-я зарплата является защищенной статьей. Дайте протокольное поручение. Избиратели звонят и говорят: мало того, что их премии лишили, теперь хотят лишить 13-й зарплаты. Если с 2023 года уберут эту статью, ладно, но сейчас это делать будет неправильным», — сказал Кундузбек Сулайманов.

Спикер Нурланбек Шакиев ответил, что протокольное поручение должен дать профильный комитет.