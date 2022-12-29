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Власть

В Кыргызстане появятся жамааты. Устав будет утверждать местный кенеш

В Кыргызстане появятся жамааты. Госагентство по делам госслужбы и МСУ предлагает проект нового закона.

В нем говорится, что «жамаат (община) — это форма организации местного самоуправления, представляющая собой добровольное объединение членов местных сообществ, отстаивающих интересы одного домохозяйства, проживающих на территории одной улицы, квартала или другого территориального образования села, или города для совместного решения дел местного значения и под свою ответственность».

У жамаата должен быть свой председатель. Он избирается членами общины в соответствии с уставом.
В инициируемом проекте прописана и процедура исключения представителей жамаата. Только после предварительного его уведомления за 30 дней и предоставления ему права выступить на общем собрании.

При несогласии с решением об исключении решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Устав жамаата утверждается соответствующим местным кенешем. Депутаты могут и не одобрить его в случае несоответствия принципам создания и деятельности жамаата. Община получает статус юридического лица с момента регистрации в уполномоченном госоргане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254650/
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