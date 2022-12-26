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Власть

Идет торговля. Депутат назвал причину медленной реализации земельной амнистии

Депутат Максатбек Сарбагышев назвал причину, почему закон о земельной амнистии реализуется медленно. По его словам, идет торговля между сторонами. Об этом нардеп сообщил на парламентском комитете по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Согласно данным заместителя министра сельского хозяйства Мурата Раматова, всего на трансформацию земель поступило 66 тысяч 722 заявления. Из них техпаспорта выдали 11 тысячам 608 гражданам. И только 434 получили государственные акты о праве частной собственности на земельный участок.

Депутат Аманкан Кенжебаев отметил, что закон плохо реализуется. Его коллега Максатбек Сарбагышев спросил у чиновника о причинах.

«Есть случаи, когда между двумя домами имеются земли сельхозназначения. Такие моменты сложно привести в соответствие с законом. Наверное, мы с вами должны внести изменения в документ, потому что амнистии подлежат только места, где произведены строительные работы. А если между двумя объектами сельхозучасток и туда даже ирригация не проходит, он не подлежит трансформации. По-моему, главы районов боятся взять на себя ответственность, поэтому земельная амнистия идет медленно», — ответил Мурат Раматов.

Максатбек Сарбагышев заметил, что идут торги.

«А я думаю, причина в том, что идут явные торги, чтобы внести тот самый участок между двумя домами в земельную амнистию. Поэтому закон медленно реализуется. Здесь сидят акимы и их заместители. Наверное, они знают об этом. Даже можно назвать, какие участки в окрестностях Бишкека пытаются трансформировать, воспользовавшись этим законом. Пусть органы займутся этим, потому что мы должны установить точную причину, почему земельная амнистия не движется с места», — сказал он.

Напомним, в конце мая кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель «населенных пунктов», порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведения общественного оповещения, принятия исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/254411/
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