Земельная амнистия. Депутат считает, что закон плохо реализуется

Закон о земельной амнистии, подписанный президентом Садыром Жапаровым в апреле этого года, плохо реализуется. Об этом на парламентском комитете по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил его председатель Аманкан Кенжебаев.

Замминистра сельского хозяйства Мурат Раматов выступил перед депутатами с докладом о ходе исполнения законов КР «О регулировании земельно-правовых отношений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования».

Согласно данным Мурата Раматова, всего на трансформацию земель поступило 66 тысяч 722 заявления. Из них техпаспорта выдали 11 тысячам 608 гражданам. И только 434 граждан получили государственные акты о праве частной собственности на земельный участок.

Цифры вызвали возмущение у депутата Аманкана Кенжебаева.

«Амнистию приняли в апреле. До сегодняшнего дня поступают обращения о том, что дело не движется с места. Сами говорите, ведомство должно было 66 тысяч 722 домохозяйства трансформировать и выдать документы. С мая прошло семь месяцев, а выданы на сегодня 434 красные книги. Это по всей республике. Что вам мешает реализовать закон?» — сказал Аманкан Кенжебаев.

Напомним, в конце мая кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель «населенных пунктов», порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведения общественного оповещения, принятия исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».