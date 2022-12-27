Где экономическое чудо? Топ-10 громких обещаний кабинета министров

Природа обещаний носителей власти такова, что они восприимчивы к обстоятельствам. Если оптимистичные прогнозы упакованы в программные заявления и имеют четкие алгоритмы исполнения, тогда есть шанс, что они будут реализованы в срок.

Но в основном обещания чиновников остаются на уровне популистских прожектов.

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Пример тому — проект «Асман». Строительство города будущего — любимая игрушка сегодняшних управленцев. По заданным параметрам мощность инфраструктуры будет рассчитана на 500 тысяч человек постоянно проживающего населения. Примерные сроки реализации — от 7 до 10 лет.

Стоимость проекта предварительно $20 миллиардов. Сначала его собирались строить в 15 километрах от Балыкчи, потом чуть дальше, а затем и вовсе заявили, что это будет несколько городков. Сообщалось даже, что строить его будет французская компания. Но пока никаких реальных подвижек нет.

Аналогичная история с «Бишкек-Сити». Президентский указ появился в ноябре прошлого года. Создана дирекция, назначен ее глава — Куттубек Оморов. Но дальше разговоров о месте закладки капсулы дело не движется.

24.kg собрало топ обещаний властей, щедро розданных в течение года, но так и оставшихся на бумаге.

Страсти по Налоговому кодексу

1 января 2022 года должен был вступить в силу новый Налоговый кодекс. Но с документом сразу все пошло не так, как планировали на Старой площади. Президент подписал его только 18 января. Но по сути он так и не заработал.

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Налоговый кодекс как бы де-юре вступил в силу. Но проблема в том, что кабмин обещал бизнесу простые и понятные правила работы. Это традиционно осталось на словах. По документу у предпринимателей по-прежнему масса вопросов и множество претензий, которые обсуждались двенадцать месяцев. К концу года стало известно, что чиновники решили Налоговый кодекс опять скорректировать — вносят более 130 поправок. Как не ругаться бизнесу?

Что с «Манасом»?

Весь 2022-й сопровождался обещанием модернизировать международный аэропорт «Манас». Но проект тоже завис в воздухе.

Конкурс на его реализацию должны были объявить до конца сентября. Заканчивается декабрь.

Если бы конкурс объявили в обещанные сроки, то соглашение по модернизации аэропорта подписали бы уже в январе 2023 года.

Все документы готовы. Дело за решением кабинета министров. Но кабмин молчит. Это может говорить о том, что в стенах Дома правительства появились новые идеи по модернизации аэропорта. Такая переменчивость может больно ударить по госказне, инвестиционной привлекательности страны и по желанию бизнеса вкладываться в проекты государственно-частного партнерства.

Ложка дегтя

Обещание повысить зарплаты и пособия власть выполнила. С 1 июня в Кыргызстане также увеличили пособия отдельным категориям уязвимых слоев населения.

Выросли выплаты тем, кто пострадал или потерял близких 17–18 марта 2002 года, во время апрельских и июньских событий 2010-го, в конце апреля 2021-го в ходе приграничного конфликта в Баткенской области.

С 1 августа выросли зарплаты государственных и муниципальных служащих. Повышение коснулось около 28 тысяч человек.

С 1 октября 2022 года решением президента значительно вырос размер пенсии.

Базовую часть пенсии повысили с 1 тысячи 780 сомов до 3 тысяч 170 сомов. Проведена индексация страховой части пенсии на 15 процентов. В итоге средний размер пенсии в стране достиг 8 тысяч 80 сомов. Он вырос почти на 2 тысячи сомов, или на треть. Для выплат повышенной базовой части пенсий для 735,7 тысячи пенсионеров в бюджете предусмотрели 2 миллиарда 395,8 миллиона сомов.

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Кроме того, президент подписал Указ «О совершенствовании системы оплаты денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов». В итоге с 1 октября выросли зарплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Надбавка за службу повышена до 80 процентов годового фонда заработной платы.

Единственное, что омрачает радость от повышения, — растущая бешеными темпами инфляция. Она сжирает все эти повышения. Цены выросли практически на все. По прогнозам, инфляция по итогам 2022 года составит более 15 процентов.

То есть цены в стране растут так быстро, что бюджетники и пенсионеры вряд ли успеют ощутить увеличение своих доходов.

Мыльный пузырь великих кочевников

Еще одна отличительная особенность нынешнего кабмина — реформирование всего и вся и открытие многочисленных новых государственных структур и корпораций. Целесообразность их работы подвергается критике еще на этапе создания.

История с национальным холдингом «Наследие великих кочевников» — тому подтверждение. Структура не просуществовала и года, особыми проектами не запомнилась и после ареста ее главы совсем перестала работать.

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Проект «Наследие великих кочевников» стал одной из первых новых компаний, которые неожиданно создал кабмин. Холдинг известен тем, что его главой был бывший внешний управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук. Уставный капитал компании определен в 100 миллионов сомов. В кабинете министров собирались в течение 2022-го довести его размер до 1 миллиарда сомов.

Среди представленных инициатив — строительство цементного завода в Иссык-Кульской области и проект освоения буроугольного бассейна «Кавак».

Кроме того, холдинг собирался разрабатывать месторождения Кутессай, Талды-Булак, Андаш, строить гидроэлектростанции «Чон-Кемин», Кара-Кульскую и Орто-Токойскую, реализовать проекты по поддержке и развитию образовательной и IT-сфер, строительству промышленных и перерабатывающих предприятий.

О каких-либо маломальских результатах работы холдинга ничего не было слышно. Зато общественность поразили аппетиты его топ-менеджмента. В августе Генпрокуратура возбудила три уголовных дела.

По результатам расследования задержаны бывший внешний управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.

Летаем в мечтах

Президент пообещал, что до 2026 года в рамках национальной программы развития улучшат инфраструктуру аэропортов и восстановят внутренние рейсы.

В программу включены аэропорты «Иссык-Куль», «Каракол», «Нарын», «Ош», «Джалал-Абад» и «Баткен».

Расходы должны быть покрыты за счет чистой прибыли аэропорта «Манас», которая составляет 4 миллиарда сомов.

Но реконструкция пока не началась. Аэропорт «Каракол», к примеру, основан 1 января 1971 года, когда город носил еще название Пржевальск. Асфальтовая взлетно-посадочная полоса аэропорта введена в эксплуатацию в 1978 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводили.

Новый «Белый дом»

Под предлогом, что негде принимать высоких гостей, власти обещали построить новый «Белый дом». Но проект оказался спорным с самого начала. Скандалы вокруг него начались еще на этапе проектирования.

У многих возник вопрос, что за спешный вывод из реестра памятников и снос гостиницы «Иссык-Куль»? Что за таинственные инвесторы и почему 16 гектаров земли власти решили передать им в счет строительства? Недовольство активистов, резонно посчитавших, что новое здание для чиновников — в Кыргызстане далеко не главная проблема, впрочем, как обычно, проигнорировали.

Однако уже несколько месяцев о новом административном здании для власти практически ничего не слышно.

Инициаторы проекта об этапах его реализации не отчитываются. Работы вроде ведутся, но вопросы о стоимости строительства, его сроках, инвесторах и подрядчиках по-прежнему остаются открытыми.

Буду наказывать

В одном из своих интервью Садыр Жапаров заявил, что власти должны давать право открыто выражать свое мнение.

«Как президент, я должен ко всем одинаково относиться. Когда у тебя 10 детей, один-два из них могут быть не такими, как остальные, плохими могут быть. Но родители же не могут их попрекать или отделить от остальных», — сказал Садыр Жапаров.

Я не буду ненавидеть тех, кто высказывает критику в мой адрес или ругает меня. Не буду на них подавать в суд. Не буду заставлять просить прощение. Я отношусь терпеливо. Но если перейдут черту, то у меня хватит воли на жесткое перевоспитание. Нельзя переходить грань. Садыр Жапаров

Глава государства, видимо, посчитал, что его не критикуют, а переходят грань, и сдержал обещание, сурово наказывая своих оппонентов.

23 октября по Бишкеку прокатилась волна арестов. В камерах Бишкекского СИЗО-1 оказались члены комитета по поддержке Кемпир-Абадского водохранилища — активисты, политики, блогеры, бывшие чиновники и депутаты парламента.

Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов. Власть этот призыв проигнорировала.

Всем арестованным продлили срок нахождения под стражей до 20 февраля 2023 года.

Что-то пошло не так

Летом 2022 года в Кыргызстане решили реформировать пенсионную систему. Тогда Социальный фонд впервые предложил повысить пенсионный возраст, запретить досрочно выходить на пенсию и установить размер минимального трудового стажа. Однако их новшества кыргызстанцы не оценили. Предложения вызвали бурю негодования. В итоге от затеи отказались.

Пенсионный возраст в Кыргызстане повышать не будут. Председатель Социального фонда Бактияр Алиев

Прошло чуть больше трех месяцев, и позиция Соцфонда снова изменилась. Ведомство опять выступило с инициативой повысить пенсионный возраст для некоторых категорий граждан.

Предлагается увеличить срок выхода на пенсию:

женщинам, работающим на муниципальной или государственной службе, предлагают повысить срок выхода на пенсию с 58 до 60 лет;

гражданам, работающим и живущим в условиях высокогорья: мужчинам с 55 до 58 лет, женщинам — с 50 до 53;

женщинам, имеющим трех и более детей и живущим в условиях высокогорья, — с 45 до 48 лет.

Повышать пенсионный возраст предлагают постепенно на один год, начиная с 2023 года. Кроме этого, предлагается приостановить выплату базовой части пенсии работающим пенсионерам, занимающим государственные или муниципальные (гражданские) должности.

Обманули

В октябре 2021-го Акылбек Жапаров, будучи кандидатом на пост председателя кабмина, обещал, что с его приходом бюджет увеличится на 285 миллиардов сомов, а в следующем, то есть в 2022 году, — на 400 миллиардов.

Но в отчете главы кабинета министров, который Акылбек Жапаров представлял на заседании парламента, указана прибыль в 209 миллиардов сомов. Он не сдержал обещание — 71 миллиарда не хватает.

Плюс еще и образовалась дыра в казне размером в 35 миллиардов сомов.

В Минфине пояснили, что есть государственный и консолидированный бюджеты. В последний входят бюджеты ФОМС и Соцфонда.

Однако такое объяснение больше смахивает на попытку уйти от ответственности и не выдерживает элементарной критики. Средства Соцфонда — это деньги граждан, а не доход. Наверное, поэтому Акылбеку Жапарову на возмущение депутатов ответить было нечего.

Новый год в Баткене

В результате очередной агрессии Таджикистана на границе с Кыргызстаном в Баткенской области 14-17 сентября многие жители приграничных сел остались без крыши над головой.

В свои дома не вернулись 3 тысячи 942 человека. 3 тысячи 781 временно проживают у родственников и друзей, 161 человек ютится в приемном пункте.

Чиновники обещали, что до наступления холодов восстановят разрушенные жилища, клялись, что все пострадавшие получат необходимую помощь. Но в реальности многое из обещанного не сделали.

Как сообщила руководитель Ошского филиала международного центра «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева, пострадавшие баткенцы каждый день пишут активистам и правозащитникам о своих нуждах и о том, что они не могут получить те или иные услуги в местах временного проживания, как и банковские договоры о пролонгации кредитов.

Акылбек Жапаров пригрозил нерасторопным чиновникам увольнением и пообещал, что Новый год они встретят в Баткене на стройке. Только что толку?