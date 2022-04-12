Бедные станут еще беднее. Какие изменения предполагает пенсионная реформа

В Кыргызстане вплотную взялись за реформирование пенсионной системы. Основной целью, как уверяют чиновники, является повышение справедливости и эффективности за счет обеспечения равных прав для всех участников системы и усиления принципов пенсионного обеспечения. Накануне на парламентских слушаниях озвучили основные изменения, которые, возможно, нас ждут. 24.kg знакомит с ними своих читателей.

1 Запретят досрочно выходить на пенсию По словам заместителя главы Соцфонда Гульнуры Джуматаевой, планируется запретить досрочный выход на пенсию, а для высокогорных регионов — изменить условия. Например, если мать троих детей раньше в 45 лет выходила на пенсию, то сейчас предлагается поднять этот возраст до 48 лет. Это обусловлено увеличением продолжительности жизни. Анализ данных показал, что среди новых назначений каждый второй — льготник. К примеру, живущие и работающие в условиях высокогорья мужчины выходят на пенсию на восемь лет раньше, то есть в 55, а женщины — в 45. Чем сегодня и пользуется большинство, при этом они продолжают работать. Впрочем, пенсия у них ниже средней, поскольку эти люди, по идее, должны были работать еще 8-10 лет.

2 Пенсионный возраст женщин могут повысить В настоящее время в Кыргызстане женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63 года. В феврале 2022 года в прямом эфире Гульнура Джуматаева заверяла, что повышать общий пенсионный возраст в Кыргызстане не будут. Однако позже чиновники, видимо, передумали. Теперь Соцфонд предлагает повысить пенсионный возраст, но только для женщин, потому что они живут дольше. Называется это «уравниванием». Читайте по теме Дольше живут, больше учатся. Статистика Нацстаткома о женщинах Кыргызстана «Население мира молодеет. Мы не предлагаем поднять возраст, но можно было бы уравнять возраст женщин и мужчин. Например, в Европе нет гендерного различия, для всех один возраст — 65 лет. Около 70 процентов наших пенсионеров — женщины. Сейчас Казахстан и Россия идут к уравнению пенсионного возраста женщин и мужчин. Мы предлагаем, чтобы разница между возрастами была минимальной. Например, женщины у нас выходят в 58 лет, а мужчины — в 63. Можно сделать 60 лет и 63 года соответственно», — озвучила один из вариантов зампредседателя Соцфонда. По данным Нацстаткома КР, средняя продолжительность жизни мужчин всего 68 лет. Почему бы не уравнять их с женщинами, а не наоборот?

3 Работа или пенсия? Выбирайте В Соцфонде посчитали, что люди не могут сразу получать и зарплату, и пенсию, а потому высказались за лишение работающих базовой части пенсии. На сегодня установленный правительством размер базовой части составляет 1 тысячу 780 сомов. Предлагается дать выбор: либо пенсия, либо зарплата, так как обе выплаты идут из государственного бюджета. К примеру, военнослужащие смогут рассчитывать на пенсию только после оставления службы. Читайте по теме Какой будет ваша пенсия? Считаем и смотрим на примерах «Они сейчас выходят на пенсию в 40-42 года. Получают 50 процентов пенсии и продолжают работать. Такого в других странах нет. В России и Казахстане пенсии начисляются только после ухода со службы», — сказала Гульнура Джуматаева. В случае принятия таких изменений расходы Пенсионного фонда оптимизируются на 16 процентов. Чиновникам, видимо, невдомек, что люди не от хорошей жизни работают. Будь в стране достойные зарплаты или пенсии, продолжили бы люди трудиться? Очевидно, пожилые лучше бы разъезжали по разным странам, ужинали в ресторанах и ходили по театрам, как в некоторых развитых странах. В Кыргызстане же почти половина пенсионеров получает пенсии ниже прожиточного минимума. Депутат парламента Динара Ашимова заметила, что работающие пенсионеры — очень большая категория граждан. «Это конституционное право на пенсию. Какое вы имеете право не давать ее?» — возмутилась нардеп. Читайте по теме В Соцфонде рассказали, кто получает самую большую пенсию в 179 тысяч сомов Гульнура Джуматаева сказала, что базовая часть является социальной поддержкой государства и есть она не у всех. Ее получают только те, у кого низкая пенсия. Кстати, в феврале 2022-го Гульнура Джуматаева рассказывала, кто получает самую большую пенсию в 179 тысяч сомов. По ее словам, у этого человека 46 лет стажа, он и сегодня продолжает работать, хотя ему уже за 70 лет. «За все время он внес в бюджет Соцфонда 19 миллионов сомов, когда в среднем люди за всю жизнь вносят 1,5-2 миллиона сомов. Какое мы имеем право забирать у этого человека пенсию? Это его деньги», — заявила она тогда.

4 Для выхода на пенсию потребуется минимальный трудовой стаж Эта норма обусловлена необходимостью сократить количество граждан, получающих минимальную пенсию. Их число ежегодно растет. «Некоторые выходят на пенсию со стажем один год. Потом возмущаются, что у них маленькая пенсия, 300-400 сомов. Спрашивается, как они жили до 63 лет с одним годом стажа? К тому же в 1990-е была высокая безработица. В ближайшие годы эти люди начнут выходит на пенсию. Поэтому граждане должны знать, что для выхода на пенсию необходим стаж от 5 до 20 лет», — пояснила Гульнура Джуматаева.

5 Накопления временно помогут безработным Общая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и накопительной. Последняя формируется за счет двухпроцентного взноса на личный лицевой счет, на который начисляется инвестиционный доход на протяжении трудовой деятельности и отчислений. Накопительную часть пенсии можно запросить и получить в определенных условиях: при достижении пенсионного возраста;

при выезде из страны на постоянное место жительства;

при выдаче средств наследнику;

на первоначальный взнос по ипотечному кредиту в случае отсутствия собственного жилья (при наличии накоплений более 50 тысяч сомов);

на лечение тяжелых онкологических и кардиологических заболеваний. Читайте по теме Пенсионеров все больше. Как уберечь их от бедности? Теперь Социальный фонд намерен выплачивать из накопительной части и пособие по безработице. На сегодня это пособие от Минтруда составляет всего 300 сомов. Соцфонд планирует выплачивать гражданам, временно оставшимся без работы, по 7 тысяч сомов три месяца. Предполагается, что за это время человек решит вопрос с трудоустройством.

6 Льгот на электричество не будет Наряду с другими изменениями предлагается отменить компенсации пенсионерам за электроэнергию. Они, по словам чиновников, были предусмотрены 30 лет назад.

P.S. Какого-либо проекта или концепции по реформированию пенсионной системы в открытом доступе пока нет. Как сообщили 24.kg в Соцфонде, сейчас идет только обсуждение, проекты законов появятся позже и будут размещены для общественного обсуждения на сайте кабмина. В настоящее время звучат только предложения Социального фонда. Звучат и будоражат народ, доверие которого к пенсионной системе и без того было на низком уровне. Судя по реакции граждан на озвученные инициативы, эффект получился обратный.