Кемпир-Абад. Эдиль Байсалов раскритиковал депутата за отказ подписывать решение

Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов, отвечающий за социальный блок, отреагировал на пояснения председателя парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Чингиза Айдарбекова о том, почему он не подписал решение комитета о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы. Он выразил мнение в своем аккаунте в Twitter.

По словам чиновника, Чингиз Айдарбеков может голосовать против сколько угодно, но он обязан подписать решение комитета, за которое проголосовало большинство членов.

«Его голимый популизм и безответственная позиция говорят о его некомпетентности как минимум. Но, скорее всего, есть и подспудные мотивы», — написал Эдиль Байсалов.

Известный юрист, глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова напомнила Эдилю Байсалову: «Чтобы оценить компетенцию кого-либо, надо как минимум быть ему равным по интеллекту и профессионализму. Что такое Байсалов и как высоко от него Айдарбеков — всем очевидно. А по поводу «должен подписать» — не должен председатель комитета прикрывать головотяпство исполнительной ветви власти, не подготовившей весь пакет документов для рассмотрения и принятия решения по нему. Таков Регламент ЖК — основной закон ЖК! Посему абсолютно прав председатель комитета, не подставляясь и не подставляя коллег по комитету».

Ранее замглавы кабмина в полемике с лидером партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирланом Султанбековым заявил: «По вопросам границы вообще всем молчать. Таковы законы демократии. Решат все легитимно всенародно избранные органы власти. Не толпа. Не блогеры. И тем более не «сбитые летчики» — политики-пенсионеры и не лузеры».

Чингиз Айдарбеков пояснил журналистам, что перед началом заседания комитета, когда этот вопрос попросили включить в повестку дня, он запросил полный пакет документов, чтобы депутаты могли их изучить и принять решение. Но документы членам комитета не предоставили.

«В ходе рассмотрения и обсуждения вопроса нам предоставили развернутую информацию, но в устной форме, также показали карту. По итогам обсуждения мнения членов комитета разделились. Шесть парламентариев проголосовали за, против — четыре. Я проголосовал против. Решение комитета я не подписал, потому что лично против формулировки об одобрении проекта этого соглашения. Я не могу принимать объективное решение, не изучив все документы по этому вопросу. Как известно, депутаты не принимают участия в переговорных процессах, нас нет в составе правительственной комиссии, мы не являемся участниками межгосударственных переговоров. Мы можем дать объективную оценку, но только если изучим документы», — сказал он.