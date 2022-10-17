Кемпир-Абад. Чингиз Айдарбеков объяснил, почему не подписал решение комитета

Председатель парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Чингиз Айдарбеков не подписал решение, принятое на заседании комитета о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы. Отвечая на вопросы 24.kg, он подтвердил эту информацию.

По его словам, перед началом заседания комитета, когда этот вопрос попросили включить в повестку дня, он запросил полный пакет документов, чтобы депутаты могли их изучить и принять решение. Но документы членам комитета не предоставили.

«Перед началом заседания я проинформировал коллег о том, что отсутствует ряд документов, в том числе протокол и карта. Члены комитета решили рассмотреть вопрос, поэтому он был включен в повестку. В ходе рассмотрения и обсуждения вопроса нам предоставили развернутую информацию, но в устной форме, также показали карту. По итогам обсуждения мнения членов комитета разделились. Шесть парламентариев проголосовали за, против — четыре. Я проголосовал против. Решение комитета я не подписал, потому что лично против формулировки об одобрении проекта этого соглашения. Я не могу принимать объективное решение, не изучив все документы по этому вопросу. Как известно, депутаты не принимают участие в переговорных процессах, нас нет в составе правительственной комиссии, мы не являемся участниками межгосударственных переговоров. Мы можем дать объективную оценку, но только если изучим документы», — сказал он.

Чингиз Айдарбеков отметил, что решение комитета могут подписать его заместители.

«Насколько мне известно, они тоже не подписали. Есть информация, что в связи с моим решением не подписывать сейчас рассматривается вопрос, что дальше делать. Также обсуждается вопрос по мне. Я все заседания возглавляемого мной комитета провожу на основании регламента, всегда даю объективную информацию. Парламент и комитет — коллективный и конституционный орган», — добавил депутат.

Ранее шесть членов комитета одобрили проект соглашения, по которому земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 тысячи 485 гектаров перешла Узбекистану, Кыргызстан получит 19 тысяч 699 гектаров.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.