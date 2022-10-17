05:06
USD 82.61
EUR 80.59
RUB 1.34
Власть

Двенадцатилетнее школьное образование. Чиновники берут кредит у АБР

Для введения в Кыргызстане 12-летнего образования профильное ведомство получает средства от Азиатского банка развития. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил глава Минобразования Уланбек Мамбетакунов.

По его словам, в рамках кредитного соглашения будет проводиться реформирование сферы образования.

«Мы должны разработать учебный план первого и второго классов. Кроме этого, будет улучшена инфраструктура школ, обновим оборудование», — сказал чиновник.

Депутат Таалайбек кызы Жылдыз отметила, что, согласно проекту соглашения, деньги будут выделены только при условии перехода на 12-летнее школьное образование.

«В проекте написано, что если мы не перейдем на 12-летнее школьное образование, то не получим следующий транш. Мы тоже не против реформирования образования и новых методов обучения, но готовы ли наши школы?» — спросила она.

Нардеп Улан Бакасов выступил против введения 12-летнего образования в школах. «Мы и общество тоже против. Сначала надо построить школы. Мы должны отклонить этот проект», — предложил он.

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова ответила, что это не требование АБР, а прерогатива ведомства. «АБР не ставит нам условия, это наша задача. Вопрос о 12-летнем образовании мы обсудим с ними», — сказала она.

Согласно проекту соглашения, АБР выделяет $40 миллионов, половина из которых кредит, другая половина грантовая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248290/
просмотров: 1959
Версия для печати
Материалы по теме
Помощь Баткену. Пострадавшим списано кредитов на 13,5 миллиона сомов
За обучение можно будет оплатить через QR-код. Минобраз пилотирует проект
Цифра дня. 146 миллионов 352 тысячи сомов выделено на госзаказ в сфере науки
Экс-министр образования добровольно возместил ущерб и вышел под домашний арест
Аттестация учителей в Кыргызстане будет платной. Но процесс снова отложили
В Министерстве образования выясняют, куда потратили бюджетные 86 миллионов сомов
Министр образования поддерживает перевод профтехлицеев на самофинансирование
В АБР рассказали кабинету министров, какие проекты будут финансировать
Почему директорам школ еще не повысили зарплату, пояснили в Минобразования
18 больниц Кыргызстана получили медицинское оборудование в рамках проекта АБР
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Экс-глава ГУВД Чуйской области в&nbsp;тяжелом состоянии Беспорядки в Кой-Таше. Экс-глава ГУВД Чуйской области в тяжелом состоянии
Ташиев угрожал активистам. Участник встречи с&nbsp;президентом рассказал подробности Ташиев угрожал активистам. Участник встречи с президентом рассказал подробности
Президент Узбекистана приедет в&nbsp;Кыргызстан с&nbsp;государственным визитом Президент Узбекистана приедет в Кыргызстан с государственным визитом
Кыргызстан оспаривает в&nbsp;международных арбитражных судах 15&nbsp;исков Кыргызстан оспаривает в международных арбитражных судах 15 исков
Бизнес
Бизнес в&nbsp;Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли Бизнес в Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли
Пострадавшим в&nbsp;Баткене оказана помощь от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; на&nbsp;10&nbsp;миллионов сомов Пострадавшим в Баткене оказана помощь от «Банка Компаньон» на 10 миллионов сомов
Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый! Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый!
Погашайте кредиты в&nbsp;приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ Погашайте кредиты в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ
22 октября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 октября, пятница
23:49
Студентка из Великобритании создала поедающую мусор роборыбу
23:28
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
Мужчина обещал закрыть кредит, взял $370 тысяч и скрылся. Его задержали
22:44
Из-за ремонта водопровода жители Новопавловки остались без нормальной дороги
22:18
Объем взаимных кооперационных поставок в странах ЕАЭС возрос на 40 процентов