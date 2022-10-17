Двенадцатилетнее школьное образование. Чиновники берут кредит у АБР

Для введения в Кыргызстане 12-летнего образования профильное ведомство получает средства от Азиатского банка развития. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил глава Минобразования Уланбек Мамбетакунов.

По его словам, в рамках кредитного соглашения будет проводиться реформирование сферы образования.

«Мы должны разработать учебный план первого и второго классов. Кроме этого, будет улучшена инфраструктура школ, обновим оборудование», — сказал чиновник.

Депутат Таалайбек кызы Жылдыз отметила, что, согласно проекту соглашения, деньги будут выделены только при условии перехода на 12-летнее школьное образование.

«В проекте написано, что если мы не перейдем на 12-летнее школьное образование, то не получим следующий транш. Мы тоже не против реформирования образования и новых методов обучения, но готовы ли наши школы?» — спросила она.

Нардеп Улан Бакасов выступил против введения 12-летнего образования в школах. «Мы и общество тоже против. Сначала надо построить школы. Мы должны отклонить этот проект», — предложил он.

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова ответила, что это не требование АБР, а прерогатива ведомства. «АБР не ставит нам условия, это наша задача. Вопрос о 12-летнем образовании мы обсудим с ними», — сказала она.

Согласно проекту соглашения, АБР выделяет $40 миллионов, половина из которых кредит, другая половина грантовая.