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Власть

На заседании Совета глав государств СНГ подписан ряд документов

Фото пресс-службы президента КР. Заседание Совета глав государств СНГ

В Астане на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Как сообщается, они нацелены на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Подписаны следующие документы:

  • о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2023 году (о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке);
  • о председателе Исполнительного комитета — Исполнительном секретаре СНГ;
  • о проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств;
  • о роли Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в развитии Содружества;
  • о международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств;
  • об объявлении 2024-го Годом волонтерского движения, 2025-го — Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 2026-го — Годом охраны здоровья;
  • о соглашении об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств СНГ;
  • о соглашении о сотрудничестве государств СНГ в противодействии коррупции;
  • о программе сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы;
  • о подготовке проекта соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;
  • об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей Содружества в 2024 году;
  • о предоставлении СНГ статуса наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности;
  • о комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств;
  • о награждении грамотой Содружества Независимых Государств;
  • о заявлении глав государств СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры;
  • о заявлении глав государств СНГ о сотрудничестве в климатической сфере.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248111/
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