На заседании Совета глав государств СНГ подписан ряд документов

В Астане на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.
Как сообщается, они нацелены на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.
Подписаны следующие документы:
- о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2023 году (о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке);
- о председателе Исполнительного комитета — Исполнительном секретаре СНГ;
- о проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств;
- о роли Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в развитии Содружества;
- о международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств;
- об объявлении 2024-го Годом волонтерского движения, 2025-го — Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 2026-го — Годом охраны здоровья;
- о соглашении об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств СНГ;
- о соглашении о сотрудничестве государств СНГ в противодействии коррупции;
- о программе сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы;
- о подготовке проекта соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;
- об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей Содружества в 2024 году;
- о предоставлении СНГ статуса наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности;
- о комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств;
- о награждении грамотой Содружества Независимых Государств;
- о заявлении глав государств СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры;
- о заявлении глав государств СНГ о сотрудничестве в климатической сфере.