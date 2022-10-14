На заседании Совета глав государств СНГ подписан ряд документов

В Астане на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Как сообщается, они нацелены на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Подписаны следующие документы: