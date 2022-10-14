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Власть

Германия и Италия готовы трудоустроить кыргызстанцев

Германия выделила квоту на трудоустройство 1 тысячи граждан Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, социального обеспечения и миграции Алмаз Алыбаев.

По его словам, ведомство планирует подписать договор с компанией по трудоустройству граждан в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне.

«Уже подписан меморандум с Германией, которая готова предоставить работу 1 тысяче мигрантам. Эти вакансии постараемся заполнить. Но для того, чтобы получить работу, необходимо знание немецкого языка. Следующее направление — Италия. Наши партнеры из этой страны предоставили порядка 200-300 рабочих мест», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248061/
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