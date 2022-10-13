У вас есть право объявлять импичмент. Экс-спикер ЖК обратился к депутатам

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты поздравили с 70-летием экс-торага парламента второго созыва Алманбета Матубраимова.

Выступая перед народными избранниками, он призвал власти к конструктивной работе.

«Когда-то на заседании парламента III созыва я говорил, что три ветви власти должны работать в формате выбора, независимо друг от друга. У нас каждое ведомство, каждая ветвь работают на свои интересы. Я работал со всеми президентами. За девять лет Конституция поменялась, у вас есть самые лучшие полномочия. Если глава государства и исполнительная власть не соблюдают законы, Конституцию, у вас есть полномочия объявлять импичмент. У предыдущих созывов такого права не было. Но сейчас парламент, исполнительная и судебная власти стоят на одном уровне. В парламенте надо говорить, надо быть популярным, но и решения надо принимать обязательно. Если мы будем друг друга ненавидеть, это только на руку внешним врагам. Надо по возможности скрывать внутренние конфликты», — сказал экс-спикер парламента.