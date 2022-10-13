Депутаты Жогорку Кенеша просят президента освободить Ырыса Жекшеналиева

Несколько депутатов Жогорку Кенеша просят президента Садыра Жапарова освободить из-под стражи Ырыса Жекшеналиева. Соответствующее обращение на своей странице в соцсетях опубликовал помощник Жанара Акаева Тилек Нурбеков.

По словам народных избранников, продление срока содержания под стражей активиста не может не сказаться на его здоровье.

«Поэтому, учитывая его возраст, здоровье и семейное положение, считаем, что его необходимо содержать под домашним арестом. Мы просим вас помочь в этом вопросе», — говорится в письме.

Фото Тилека Нурбекова. Несколько депутатов просят президента освободить Ырыса Жекшеналиева

Под обращением подписались депутаты Жанар Акаев, Сеид Атамбаев, Эльвира Сурабалдиева, Тазабек Икрамов и Дастан Бекешев.

Отметим, ранее Первомайский суд Бишкека продлил меру пресечения 19-летнему блогеру Ырысу Жекшеналиеву до 14 декабря в СИЗО-1.

Активист жаловался на плохое самочувствие и проблему с сердцем. Близкие просили перевести его в больницу на лечение.