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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша просят президента освободить Ырыса Жекшеналиева

Несколько депутатов Жогорку Кенеша просят президента Садыра Жапарова освободить из-под стражи Ырыса Жекшеналиева. Соответствующее обращение на своей странице в соцсетях опубликовал помощник Жанара Акаева Тилек Нурбеков.

По словам народных избранников, продление срока содержания под стражей активиста не может не сказаться на его здоровье.

«Поэтому, учитывая его возраст, здоровье и семейное положение, считаем, что его необходимо содержать под домашним арестом. Мы просим вас помочь в этом вопросе», — говорится в письме.

Тилека Нурбекова
Фото Тилека Нурбекова. Несколько депутатов просят президента освободить Ырыса Жекшеналиева

Под обращением подписались депутаты Жанар Акаев, Сеид Атамбаев, Эльвира Сурабалдиева, Тазабек Икрамов и Дастан Бекешев.

Отметим, ранее Первомайский суд Бишкека продлил меру пресечения 19-летнему блогеру Ырысу Жекшеналиеву до 14 декабря в СИЗО-1.

Активист жаловался на плохое самочувствие и проблему с сердцем. Близкие просили перевести его в больницу на лечение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247903/
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