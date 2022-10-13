Генассамблея ООН осудила референдумы, проведенные Россией в регионах Украины

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую проведение Россией референдумов в четырех регионах Украины. Об этом сообщается на сайте организации.
Генеральная ассамблея ООН подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
Резолюция была принята на чрезвычайной специальной сессии по Украине. За резолюцию проголосовали 143 государства. Пять стран выступили против — Беларусь, Северная Корея, Россия, Никарагуа и Сирия. Еще 35 воздержались при голосовании, в том числе Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Армения.
Заявлено, что они не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины.
Генассамблея ООН потребовала немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил России с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.