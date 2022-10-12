В Астане пройдет встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России

В Астане (Казахстан) завтра, 13 октября, состоится трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Кыргызской Республики Эрбол Султанбаев.

По его данным, планируется обсуждение имеющихся проблемных вопросов о кыргызско-таджикском участке государственной границы.

«Совместная встреча организована по инициативе российского лидера Владимира Путина, который выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границ между Кыргызстаном и Таджикистаном», — отметил он.