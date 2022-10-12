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Власть

В Астане пройдет встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России

В Астане (Казахстан) завтра, 13 октября, состоится трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Кыргызской Республики Эрбол Султанбаев.

По его данным, планируется обсуждение имеющихся проблемных вопросов о кыргызско-таджикском участке государственной границы.

«Совместная встреча организована по инициативе российского лидера Владимира Путина, который выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границ между Кыргызстаном и Таджикистаном», — отметил он.

Напомним, президент Садыр Жапаров поехал с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммитах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), СНГ и «Центральная Азия + Россия».

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247899/
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