Садыр Жапаров улетел в Астану. В составе делегации восемь человек

Президент Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммитах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), СНГ и «Центральная Азия + Россия». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В составе официальной делегации Кыргызстана:

первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев;

министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель КР в уставных и других органах Содружества Независимых Государств по совместительству Эрмек Ибраимов;

полномочный представитель Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова;

заместитель генерального прокурора Кумарбек Токтакунов;

заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов.

Напомним, что, кроме участия в саммитах в Астане, также запланирована встреча Садыра Жапарова и президента РФ Владимира Путина.