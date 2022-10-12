Садыр Жапаров улетел в Астану. В составе делегации восемь человек

Президент Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммитах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), СНГ и «Центральная Азия + Россия». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В составе официальной делегации Кыргызстана:
- первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев;
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель КР в уставных и других органах Содружества Независимых Государств по совместительству Эрмек Ибраимов;
- полномочный представитель Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова;
- заместитель генерального прокурора Кумарбек Токтакунов;
- заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов.
Напомним, что, кроме участия в саммитах в Астане, также запланирована встреча Садыра Жапарова и президента РФ Владимира Путина.