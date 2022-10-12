С начала года 17 иностранцев попросили убежище в Кыргызстане. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил представитель ГКНБ Канжар Бакаев.

По его словам, 13 беженцев прибыли из Афганистана, из Таджикистана − 1, Турции − 2, Туркменистана — 1.

«В связи с ситуацией в Афганистане и Пакистане у нас разработаны все возможности. Мы готовы ко всем угрозам», — сказал он.

По данным министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева, в Кыргызстане находятся 794 беженца. Большинство из них из Афганистана.