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Власть

С начала года 17 иностранцев попросили убежище в Кыргызстане

С начала года 17 иностранцев попросили убежище в Кыргызстане. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил представитель ГКНБ Канжар Бакаев.

По его словам, 13 беженцев прибыли из Афганистана, из Таджикистана − 1, Турции − 2, Туркменистана — 1.

«В связи с ситуацией в Афганистане и Пакистане у нас разработаны все возможности. Мы готовы ко всем угрозам», — сказал он.

По данным министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева, в Кыргызстане находятся 794 беженца. Большинство из них из Афганистана. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247832/
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