Визит Ильхама Алиева в Кыргызстан. Переговоры с президентом и открытие парка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11–12 октября посетит Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение первого заседания межгосударственного совета.

Помимо этого, состоится открытие парка «Дружбы Кыргызстана-Азербайджана», а также общеобразовательных школ имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви.

Напомним, что в дни визита будет ограничено движение транспорта. Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения будут обеспечивать более 4 тысяч сотрудников милиции.