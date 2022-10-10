Сотрудников милиции вынуждают подписываться на ведомственную газету

Сотрудников милиции заставляют подписываться на ведомственную газету «Бетме Бет». Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике заявила депутат Айгуль Айдарова.

По ее словам, правоохранители вынуждены платить по 700 сомов.

«Для милиционеров 700 сомов большие деньги, хотя возможно для кого-то это мизерная сумма. Я окончила Академию МВД 12 лет назад и до того, как стать депутатом, платила деньги за подписку ведомственной газеты. Сотрудники милиции говорят, что это не прекратилось», — сказала Айгуль Айдарова.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев ответил, что сотрудников милиции никто не заставляет подписываться на ведомственную газету.

«Я не знаю, кто собирает по 700 сомов. Каждый сотрудник милиции добровольно может подписаться на газету «Бетме Бет». Если он хочет ее читать, может подписаться, но это не обязательно», — отметил Нурбек Абдиев.