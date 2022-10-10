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Власть

США готовы продолжать переговоры с Кыргызстаном по новому соглашению

США готовы продолжить переговоры с Кыргызстаном по новому соглашению. Об этом в интервью журналистам сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по связям с общественностью Элизабет Кеннеди-Трюдо.

«Мы готовы. США видят Кыргызстан сильным партнером. Мы готовы продолжить переговоры. Каждая суверенная страна может выбирать своего партнера. Кыргызстан также может выбрать его. Соединенные Штаты готовы стать этим партнером», — сказала Элизабет Кеннеди-Трюдо.

И. о. помощника госсекретаря Америки, курирующая связь с общественностью, посетила Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Кыргызстан с 28 сентября по 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247548/
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