12:16
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Будем контролировать совместно с Узбекистаном. Садыр Жапаров о Кемпир-Абаде

Кыргызстан и Узбекистан совместно будут контролировать водохранилище Кемпир-Абад. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Садыр Жапаров.

По его словам, детали соглашения с Узбекистаном по границе будут известны после ратификации в парламенте.

«Даст бог, скоро договор будет подписан и ратифицирован в Жогорку Кенеше. После этого мы обнародуем, какие участки границы перешли к нам. Подождите немного. Все спорные участки на 99 процентов перешли к нам. Если раньше Узбекистан контролировал водохранилище Кемпир-Абад, то теперь будет создано совместное предприятие с равным долевым участием и вместе будем управлять плотиной.  Мы снизили уровень воды, так, освободили 1 тысячу 246 гектаров земли, которые переходят нам», — написал Жапаров.

Глава государства отмечает, что когда предоставят всю информацию о договоре по кыргызско-узбекской границе, народ скажет спасибо.

«По остальным участкам границы сообщим позже. Примите эту новость с радостью, у вас не будет никаких претензий, только благодарность. Мы не отдали ни одного сантиметра земли. Наоборот, получили. Через 100 лет история покажет, что наше решение было правильным и в интересах кыргызского народа. Мы не предатели, которые отдали Каркыру и Торт-Кочо. Поэтому строго предупреждаю: те, кто будоражит народ вокруг вопроса с Кемпир-Абадом, придите в себя. Поручаю правоохранительным органам принять строгие меры в отношении тех, кто подстрекает народ. И у избалованности есть предел. Не переходите грань», — добавил он.

Садыр Жапаров пригласил граждан, выступающих за сохранение водохранилища Кемпир-Абад, в администрацию Узгенского района.

«Готовы показать документы в любое время и все объяснить им. На вчерашней встрече нас многие поддержали, кроме восьмерых. Конечно, мы знаем, кто против, и их цель. Откажитесь от своих злых умыслов», — пишет президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247260/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Аскат Алагөзов эмне үчүн президент кийинки шайлоого катышарын айтты
Почему Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй срок — ответ пресс-секретаря
Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу
Три года у власти. О чем говорил Садыр Жапаров раньше и что сейчас
Садыр Жапаров выступил с обращением в годовщину снятия блокады Ленинграда
В Кыргызстане построят новые поликлиники и увеличат число педиатров — президент
В Бишкеке открыли новый перинатальный центр. В церемонии участвовал президент
Садыр Жапаров высказался о работе радио «Азаттык» и раскритиковал ее
Садыр Жапаров опровергает, что кримавторитет Камчи Кольбаев поддерживал его
Давление на СМИ. Садыр Жапаров считает, что в Кыргызстане свобода слова есть
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибудут специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
Россия готова помочь в&nbsp;ликвидации последствий аварии на&nbsp;ТЭЦ Бишкека Россия готова помочь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска Кыргызстан и Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска
Бизнес
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
5 февраля, понедельник
12:00
Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно? Накопительная пенсия. Оставить на старость или использо...
11:55
Авария на ТЭЦ. Подать всем горячую воду обещают к утру вторника
11:47
В Кыргызстане введено госрегулирование цен на водку
11:43
Авария на ТЭЦ. Работают девять котлов и четыре турбогенератора
11:37
Авария на ТЭЦ Бишкека. 917 человек устраняют последствия взрыва