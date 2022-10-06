Будем контролировать совместно с Узбекистаном. Садыр Жапаров о Кемпир-Абаде

Кыргызстан и Узбекистан совместно будут контролировать водохранилище Кемпир-Абад. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Садыр Жапаров.

По его словам, детали соглашения с Узбекистаном по границе будут известны после ратификации в парламенте.

«Даст бог, скоро договор будет подписан и ратифицирован в Жогорку Кенеше. После этого мы обнародуем, какие участки границы перешли к нам. Подождите немного. Все спорные участки на 99 процентов перешли к нам. Если раньше Узбекистан контролировал водохранилище Кемпир-Абад, то теперь будет создано совместное предприятие с равным долевым участием и вместе будем управлять плотиной. Мы снизили уровень воды, так, освободили 1 тысячу 246 гектаров земли, которые переходят нам», — написал Жапаров.

Глава государства отмечает, что когда предоставят всю информацию о договоре по кыргызско-узбекской границе, народ скажет спасибо.

«По остальным участкам границы сообщим позже. Примите эту новость с радостью, у вас не будет никаких претензий, только благодарность. Мы не отдали ни одного сантиметра земли. Наоборот, получили. Через 100 лет история покажет, что наше решение было правильным и в интересах кыргызского народа. Мы не предатели, которые отдали Каркыру и Торт-Кочо. Поэтому строго предупреждаю: те, кто будоражит народ вокруг вопроса с Кемпир-Абадом, придите в себя. Поручаю правоохранительным органам принять строгие меры в отношении тех, кто подстрекает народ. И у избалованности есть предел. Не переходите грань», — добавил он.

Садыр Жапаров пригласил граждан, выступающих за сохранение водохранилища Кемпир-Абад, в администрацию Узгенского района.

«Готовы показать документы в любое время и все объяснить им. На вчерашней встрече нас многие поддержали, кроме восьмерых. Конечно, мы знаем, кто против, и их цель. Откажитесь от своих злых умыслов», — пишет президент.