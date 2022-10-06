Таджикистан вернул часть награбленного имущества жителям Баткена

Таджикистан вернул часть награбленного имущества жителям села Ак-Сай Баткенского района. Информацию 24.kg подтвердили в областной администрации.

По их данным, милиция Воруха передала баткенским коллегам 14 лошадей и 2 машины.

В ходе вооруженного нападения Таджикистана в Баткене разрушено 640 домов, 423 из которых не подлежат восстановлению. Дома в приграничных селах разграбили и сожгли.

Разрушены 11 административно-стратегических объектов, 27 социальных, 335 подсобных помещений, 197 хозяйственных объектов, автомобильный мост, уничтожен 61 автомобиль.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.