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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Законопроект «О СМИ». Институт медиа полиси просит авторов отозвать документ

28 сентября служба информационной политики администрации президента вынесла на общественное обсуждение проект закона «О средствах массовой информации».

Разработчики отмечают, что действующий документ морально устарел. Поэтому необходим новый, актуальный закон.

В Институте медиа полиси считают: обозначаемая в справке-обосновании цель соответствует действительности лишь в части того, что существующий закон был принят в 1992-м.

«Однако другие элементы этого обоснования вместо апелляции к рациональным доказательствам представляют собой явное преувеличение и даже жонглирование фактами, маскирующими истинную цель законопроекта, которая заключается в ограничении доступа граждан к разнообразным источникам информации на общественно значимые темы», — отмечают в ИМП.

Медиаэксперты подчеркивают: после настоятельных требований медиасообщества Министерство юстиции согласилось с позицией о нецелесообразности внесения изменений, указав, что в законы «О СМИ», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «О телевидении и радиовещании», «Об ОТРК» будут внесены изменения, только касающиеся наименования исполнительной ветви власти.

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Что касается поправок относительно интернета, то в заявлении Института медиа полиси говорится, что кыргызский сегмент начал активно развиваться в период с 2005 по 2010 год. Это связано в том числе и с рядом электоральных циклов, когда новые СМИ в виде веб-сайтов начали оказывать существенное влияние на общественно-политическую жизнь в стране.

«Несмотря на то что действовал закон от 1992 года, высокопоставленные политики с тех самых пор, включая и меняющихся президентов, в рамках действующего гражданского законодательства (хотя и в основном с нарушением процессуальных норм. — Прим. 24.kg) требовали с веб-сайтов многомиллионных компенсаций по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Правоохранительные органы в рамках уголовного судопроизводства возбуждали уголовные дела в отношении редакций веб-сайтов. Таким образом, закон о СМИ от 1992 года в случае нарушения законодательства со стороны представителей веб-сайтов никаким образом не препятствует к привлечению их к законной гражданской, административной или уголовной ответственности», — уточняют эксперты.

Соответственно, нельзя согласиться с утверждением инициаторов, что действующее регулирование деятельности СМИ устарело и не отвечает реалиям.

Из заявления Института Медиа Полиси

Что касается предлагаемой редакции, то в ИМП утверждают, что ряд норм в очередной раз обозначает распространенную для нормотворческой практики КР проблему калькирования российских законов.

«Порочность такой политики состоит не только в том, что заимствование из чужого права само по себе не является корректным способом осуществления законотворческой деятельности. Существенный недостаток такого подхода состоит в том, что воспроизведение законодательного массива не подразумевает адаптации правовых норм к требованиям правовой системы Кыргызстана, что ведет к возникновению пробелов, противоречий и некорректного толкования», — утверждают представители правозащитной организации.

В ИМП уверены, что одной из целей законопроекта является ликвидация неугодных действующей власти веб-сайтов.

Проектом закона предлагается провести перерегистрацию СМИ, в том числе сетевых изданий до 1 июня 2023 года в соответствии с требованиями новой редакции. «СМИ, не прошедшие перерегистрацию, будут считаться ликвидированными» — указано в тексте законопроекта.

При этом основания для отказа в регистрации СМИ и последующее признание Минюстом свидетельства о регистрации СМИ недействительным, предусмотренные проектом закона, допускают неоднозначное и широкое толкование.

«Размытая формулировка в вопросе регулирования процедуры регистрации предусматривает безраздельное и произвольное усмотрение со стороны регистрирующего органа в вопросе создания или перерегистрации СМИ, а значит, потенциал к злоупотреблению со стороны государства. Очевидно, что область применения законопроекта, где без какого-либо прикрытия или стеснения обозначаются супер-регуляторы СМИ в виде Минюста и Генпрокуратуры, будет избирательно направлена для незаконного ограничения прав представителей именно тех веб-сайтов, которые проводят и публикуют журналистские расследования о коррупции во власти», — отмечают в ИМП.

В заявлении Института Медиа Полиси говорится, что предлагаемый законопроект — не что иное, как принуждение общества к потреблению товара, в котором оно не нуждается.

«Роль независимых СМИ, свободных журналистов заключается в том, чтобы быть тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией, предупреждая общество на ранней стадии о системных ошибках или надвигающихся кризисах в управлении. Освещение журналистами проблем позволяет уполномоченной обществом власти предотвратить или смягчить негативные от ошибочных решений последствия», — уточнили в ИМП.

Нередко журналистские расследования угрожают определенным корыстным интересам во власти. Для того, чтобы заглушить эти голоса, и предлагается этот законопроект.

Институт Медиа Полиси призывает администрацию президента отозвать законопроект «О СМИ» и заняться подлинными и первоочередными вопросами обеспечения благополучия населения и национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247229/
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