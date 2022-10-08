Изменилась ли жизнь к лучшему с приходом Садыра Жапарова? Опрос

Ровно два года назад в Кыргызстане в очередной раз сменилась власть. Всю ночь 6 октября митингующие против сфальсифицированных итогов парламентских выборов сопротивлялись силовикам и под утро взяли «Белый дом».

Формально полномочия президента Сооронбай Жээнбеков сложил 15 октября, на следующий день Жогорку Кенеш принял его отставку. Но сразу после захвата Дома правительства и до утверждения в должности и. о. премьер-министра и президента Садыра Жапарова (он совмещал обе должности) Бишкек сотрясали акции протеста и беспорядки. Не разгромить город сторонникам новой власти не позволили волонтеры и дружинники.

Новая власть, чтобы легимитировать себя, назначила парламентские выборы и президентскую кампанию, референдум по смене формы правления и принятию новой Конституции.

Затем ожидаемо последовали кадровые перестановки, смена состава правительства (теперь оно называется кабинетом министров), кустуризация, переписывание законов и разработка новых, в том числе угрожающих свободе слова и правам человека, значительный рост цен практически на все виды товаров и услуг.

Были и положительные моменты: повысили зарплату бюджетникам, увеличили пособия и пенсии, Кумтор перешел в собственность государства.

Но мы пережили два масштабных приграничных конфликта с множеством жертв среди населения и военных. Продолжается давление на СМИ и активистов, возбуждены уголовные дела на журналистов и блогеров, некоторые из которых содержатся под стражей.

В декабре 2020-го Садыру Жапарову доверяли больше 50 процентов населения. В январе прошлого года на выборах он набрал 79,12 процента голосов. Но рейтинг стал снижаться. Весной президента поддерживали 38 процентов респондентов, а в августе 2021-го еще меньше — 32 процента участников соцопроса. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI). По последним сведениям, в июне 2022 года Садыру Жапарову доверяли всего 34 процента участников исследования. Тогда же главными проблемами кыргызстанцы назвали безработицу и высокие цены, при этом 85 процентов респондентов считали курс страны правильным.

А как сейчас? 24.kg решило провести опрос среди читателей, улучшилась ли их жизнь за последние два года.