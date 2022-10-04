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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Глава МИД на встрече с послом Украины о важности мирного разрешения кризиса

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в КР Валерия Жовтенко. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня.

«По ситуации в Украине Жээнбек Кулубаев отметил важность скорейшего восстановления мира и стабильности в стране и вновь подчеркнул о неизменной позиции Кыргызстана о необходимости разрешения данного кризиса исключительно мирными, политико-дипломатическими методами в рамках общепризнанных принципов и норм международного права» говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247113/
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