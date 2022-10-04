Тонировка авто. За три месяца в бюджет поступило более 100 миллионов сомов

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассматривают поправки в Кодекс о правонарушениях.

Помимо прочего, документ предусматривает пожизненное лишение прав водителя за грубые нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, МВД намерено увеличить штрафы за нарушения ПДД.

Депутат Алишер Козуев напомнил, что, когда парламентарии обсуждали разрешение на тонировку авто, МВД обещало, что она не будет стоить больше 50 тысяч сомов. Однако сейчас это стоит 80 тысяч сомов для физических и 100 тысяч сомов для юридических лиц.

Начальник ГУОБДД Азамат Исраилов ответил, что с 1 июня не зафиксировано ДТП с участием затонированных машин. Чиновник подтвердил, что цена на тонировку стекол авто выше, чем было изначально предложено.

«Ценовую политику устанавливает Минэкономики. С 1 июня выдано 1 тысяча 240 разрешений на тонировку. В бюджет поступило 100 миллионов 80 тысяч сомов», — сказал Азамат Исраилов.