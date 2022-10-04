Договор с компанией «Вега» засекречен. ГУОБДД его не видело

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассматривают поправки в Кодекс о правонарушениях.

Помимо прочего, документ предусматривает пожизненное лишение прав водителя за грубые нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, МВД намерено увеличить штрафы за нарушения ПДД.

Депутат Алишер Козуев спросил об условиях контракта с компанией «Вега».

Глава ГУОБДД ответил, что генеральное соглашение с ней засекречено. Оно, по его словам, находится в Минцифры.

«Мы сами его не видели», — сказал Азамат Исраилов.