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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Акылбек Жапаров: Действия таджикской стороны подрывают авторитет ОДКБ

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности.

Глава кабмина отметил, что за период становления и развития роль ОДКБ в системе международных региональных организаций в сфере безопасности заметно укрепилась и возросла. Вместе с тем он проинформировал собеседника о недавнем военном вторжении Таджикистана в Кыргызстан.

«В результате огневых ударов таджикской стороны разрушены объекты гражданской и социальной инфраструктуры приграничных сел Баткенской области. Пострадали 12 школ, 11 детских садов, 612 домов практически полностью сожжены. Погибли 63 человека из числа мирного населения и военнослужащих, 198 человек получили ранения, более 142 тысяч человек эвакуировано», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он добавил, что Кыргызстан всегда был, есть и будет сторонником решения всех вопросов исключительно мирным путем.

«Это наша неизменная позиция. Однако мы не допустим посягательств на нашу территориальную целостность и суверенитет. Нам не нужно чужого, но свое мы не отдадим. Подобные противоправные и деструктивные действия таджикской стороны подрывают авторитет нашей общей организации», — заявил председатель кабинета министров.

Он добавил, что гражданское общество Кыргызстана обоснованно задается вопросом, о какой коллективной безопасности может идти речь, когда внутри организации между государствами происходят вооруженные конфликты и идут боестолкновения.

Станислав Зась выразил соболезнования в связи с последними событиями на кыргызско-таджикской государственной границе, отметив, что подобные трагедии не должны повторяться в будущем.

Он высоко оценил явную нацеленность кыргызской стороны решать вопросы мирным путем.

В ходе встречи генеральный секретарь ОДКБ проинформировал Акылбека Жапарова о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, планируемой в Армении.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, в результате военной агрессии Таджикистана на кыргызско-таджикской границе пострадали 206, погибли 62 человека. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247073/
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