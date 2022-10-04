Глава кабмина: Необходимо завершить начатые в образовательной сфере реформы

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства образования и науки исполняющего обязанности главы Уланбека Мамбетакунова. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что новому руководителю необходимо довести до логического завершения начатые в образовательной сфере реформы.

«Реформа образования — это социальная потребность, которая должна реально повысить качество получаемого образования и поднять на международный уровень знания и квалификацию педагогического состава. Это задача номер один», — подчеркнул он.

В свою очередь и. о. министра поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заверил, что вместе с коллективом министерства приложит все усилия для решения поставленных задач.

Напомним, накануне президент Садыр Жапаров уволил нескольких министров, в том числе Алмазбека Бейшеналиева.