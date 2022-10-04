Акылбек Жапаров: До сих пор не известно, куда уходят киловатты электроэнергии

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров представил коллективу центрального аппарата Министерства энергетики исполняющего обязанности министра Таалайбека Ибраева, отметив, что перед ведомством поставлен ряд важных задач.

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«В этом году на развитие энергетики выделены рекордные 12 миллиардов сомов, начатые реформы необходимо завершить, работу распределительных компаний нужно пересмотреть. Если смотреть по цифрам, до сих пор не известно, куда уходят киловатты электроэнергии в огромных размерах. Нужно произвести рывок, у вас для этого есть все возможности», — сказал он.

Далее была презентация о готовности энергетических компаний к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

Глава кабмина посетил столичную ТЭЦ.

Фото кабмина . ТЭЦ Бишкека

Отмечено, что все утвержденные работы в рамках плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются в полном объеме и в срок, в том числе обеспечение установленного объема угля и должной готовности оборудования к возможным нагрузкам.

Акылбек Жапаров также поручил освободить территорию ТЭЦ от металлолома.