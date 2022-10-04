03:36
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Власть

Акылбек Жапаров: До сих пор не известно, куда уходят киловатты электроэнергии

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров представил коллективу центрального аппарата Министерства энергетики исполняющего обязанности министра Таалайбека Ибраева, отметив, что перед ведомством поставлен ряд важных задач.

Читайте по теме
Готовимся к зиме. Сколько стоит уголь в Бишкеке и где его купить

«В этом году на развитие энергетики выделены рекордные 12 миллиардов сомов, начатые реформы необходимо завершить, работу распределительных компаний нужно пересмотреть. Если смотреть по цифрам, до сих пор не известно, куда уходят киловатты электроэнергии в огромных размерах. Нужно произвести рывок, у вас для этого есть все возможности», — сказал он.

Далее была презентация о готовности энергетических компаний к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

Глава кабмина посетил столичную ТЭЦ.

кабмина
Фото кабмина . ТЭЦ Бишкека

Отмечено, что все утвержденные работы в рамках плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются в полном объеме и в срок, в том числе обеспечение установленного объема угля и должной готовности оборудования к возможным нагрузкам.

Акылбек Жапаров также поручил освободить территорию ТЭЦ от металлолома.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247065/
просмотров: 16518
Версия для печати
Материалы по теме
Стали недоступными данные о странах, где Кыргызстан покупает электроэнергию
Сколько электроэнергии купил Кыргызстан за десять месяцев, сообщил Нацстатком
Небытовые абоненты Бишкектеплосети будут платить за тепло больше
Авария в многоэтажке в Бишкеке: прорвало не отопление, а пожарный гидрант
Жильцы одного из домов Бишкека остались без отопления из-за прорыва в сети
Ежегодно потребление электроэнергии в Кыргызстане растет на 5-7 процентов
В Бишкеке 600 квартир остались без отопления из-за долгов частной компании
В 2023 году Кыргызстан импортировал 3,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Майнинг-фермы в Кыргызстане принадлежат владельцам малых ГЭС
В Кыргызстане отключения электричества зимой, возможно, будут
Популярные новости
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана