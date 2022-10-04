Комитет ЖК утвердил кандидатуру Таалайбека Ибраева на должность главы Минэнерго

Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию и промышленной политике утвердил кандидатуру Таалайбека Ибраева на должность главы Минэнерго. Об этом стало известно на выездном заседании.

Соответствующую инициативу на согласование депутатам внес представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмасбек Абытов.

Рассмотрев предложение, нардепы единогласно поддержали назначение Таалайбека Ибраева на должность министра.

Фото 24.kg. Комитет по ТЭК утвердил кандидатуру Таалайбека Ибраева на должность главы Минэнерго

Кандидатуру Таалайбека Ибраева теперь должен утвердить парламент.

Ранее он был назначен заместителем министра энергетики. После того как Доскула Бекмурзаева отстранили от должности на время следствия, на Таалайбека Ибраева возложили обязанности министра.

Напомним, Садыр Жапаров подписал указ об увольнении Доскула Бекмурзаева с поста министра энергетики.