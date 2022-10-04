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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Судьба Кемпир-Абадского водохранилища: власть обещает ответить на все вопросы

Президент проводит встречу с жителями Узгенского района. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, собравшихся у здания акимиата приглашают в зал, всех желающих.

Эрбол Султанбаев добавил, что местному населению будет предоставлена подробная информация об урегулировании вопросов о кыргызско-узбекской государственной границе, а также о водохранилище Кемпир-Абад.

Ранее сообщалось, что в здании районной администрации проходит встреча Садыра Жапарова с жителями Узгенского района по вопросу Кемпир-Абадского водохранилища.

Десятки граждан, находящихся снаружи, требовали открытой встречи с президентом и предоставления полной информации по заданным вопросам.

Местные жители высказывают опасения в связи с возможной передачей водохранилища Узбекистану и требуют от главы государства разъяснений по последнему протоколу.

26 сентября 2022 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан и Узбекистан готовы к подписанию договора по границе. Однако никаких подробностей об условиях договоренностей власти не предоставили.

Журналисты сообщали, что многие жители не смогли попасть на встречу. По их словам, запустили только специально подготовленных людей. Сельчане держат в руках плакаты с лозунгами: «Власти, руки прочь от Кемпир-Абада!», «По Кемпир-Абаду будет решать народ!», «Лучше отдать жизнь, чем землю!» и «Аннулировать протоколы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/247059/
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