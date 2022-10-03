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Власть

Кандидатуру Таалайбека Ибраева на должность главы Минэнерго рассмотрит парламент

Таалайбек Ибраев назначен исполняющим обязанности министра энергетики Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Отмечается также, что кандидатура Таалайбека Ибраева будет внесена для согласования в Жогорку Кенеш в целях назначения на должность министра.

Ранее он был назначен заместителем министра энергетики. После того как Доскула Бекмурзаева отстранили от должности на время следствия, на Таалайбека Ибраева возложили обязанности министра.

Ранее Садыр Жапаров подписал указ об увольнении Доскула Бекмурзаева с поста министра энергетики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246985/
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