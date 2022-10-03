Пустили все на самотек. Султанбай Айжигитов раскритиковал Антимонопольную службу

На заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Султанбай Айжигитов раскритиковал заместителя главы Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаева за то, что ведомство бездействует при повышении цен на продукты.

Чиновник объяснил, что причиной роста цен стала ситуация между Украиной и Россией и то, что Кыргызстан в достаточном объеме не смог обеспечить потребности страны. Для решения проблемы кабмин установил нулевую ставку НДС при импорте товаров первой необходимости.

Если в странах ЕАЭС в течение месяца рост цен на основные товары превышает 20 процентов, то вводится государственное регулирование. Женалы Орозбаев

Султанбай Айжигитов возмутился ответом.

«20 процентов за месяц — это много. Почему не установите такие показатели за год? В таком случае продавцы за год только превысили бы цены на 20 процентов, а за месяц — по 1,6 процента. А так вы даете возможность людям по 20 процентов каждый месяц повышать цены. Срочно пересмотрите эту норму. Я бы вообще предложил не превышать цены на больше 10 процентов в течение года», — сказал депутат.

Он остался недоволен и ответом о том, что Кыргызстан не смог обеспечить свой внутренний рынок основными сельхозпродуктами.

«Неужели трудно шестимиллионный народ обеспечить мукой, маслом, сахаром? Мы что, живем на Крайнем Севере? Минсельхоз же может запросто обеспечить сырьевой базой. Заводы ведь можем поставить. Это же дело техники. Почему вы этим не занимаетесь? Куда смотрит Минэконом? Вы все пустили на самотек. Говорите, рынок все решит. Минэкономики, кабмин, вы все пустили на самотек. Сидите и занимаетесь только статистикой. Кормите нас цифрами. Предлагаем пути решения, вы даже их не хотите рассматривать. Когда начнете по-государственному работать? У вас у всех мышление на уровне базарного коммерсанта, даже не бизнесмена. Мне уже нечего сказать», — сказал Султанбай Айжигитов.