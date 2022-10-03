Депутат предлагает лишить прокуратуру полномочий продлевать срок следствия

Депутат парламента Арсланбек Малиев предлагает ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

По его словам, следует изменить предусмотренный порядок продления срока следствия.

По мнению нардепа, правоприменителем должен выступать следственный судья вместо прокурора. Прекращать уголовное дело также должен следственный судья.

«В этом случае процессуальные решения не будут ограничиваться юридической оценкой следователя и надзором прокурора, которые являются одной стороной — обвинения, а будут проходить через все установленные законодательством стадии системы принятия судебного акта и пересмотра судебных актов, включая кассационную инстанцию. Лишь тогда реализация конституционных гарантий о правах и свободах и его неотъемлемой части на судебную защиту, в том числе на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом, может считаться полноценной», — считает Арсланбек Малиев.

Законопроектом вносятся изменения в уголовное законодательство.

Депутат предлагает наказывать за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении заведомо невиновного. Он отмечает, что это преступление со стороны следователей и прокуратуры, поэтому за него следует взимать штраф размером 100 тысяч сомов или лишать свободы сроком до двух лет. Если дело незаконно возбудили по тяжкой и особо тяжкой статьям, то срок может быть увеличен до пяти лет.

Незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования

предпринимательской деятельности или причинило крупный ущерб бизнесу, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

