Владимир Зеленский подал заявку на срочное вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче в ускоренном порядке заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — цитирует слова Владимира Зеленского издание.

Фото из интернета. Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении к РФ новых территорий.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях Украины состоялись референдумы о вхождении в состав России. Если верить их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.

Боевые действия в Украине продолжаются. Российская специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию». Министр обороны Сергей Шойгу в своем выступлении заявил, что этой процедуре подлежат 300 тысяч резервистов.