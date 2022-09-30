Подписаны договоры о присоединении к России четырех регионов Украины

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении к РФ новых территорий. Церемония подписания договоров с главами этих территорий состоялась сегодня в Большом Кремлевском дворце.

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы об образовании в России четырех новых регионов, новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», — сказал в начале церемонии подписания договоров Владимир Путин.

Он подчеркнул, что жители четырех регионов сейчас становятся российскими гражданами навсегда, и пообещал, что РФ будет защищать свою землю всеми своими силами и средствами.

По законам России после подписания соглашения о вхождении новых территорий в состав РФ последует заключение Конституционного суда о соответствии этих действий Конституции. А затем договоры должны быть ратифицированы в парламенте.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях Украины состоялись референдумы о вхождении в состав России. Если верить их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.