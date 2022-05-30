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Власть

Не дождались чиновников. Депутаты сами предложили поправки в Налоговый кодекс

Депутаты Марлен Маматалиев и Данияр Толонов предложили внести поправки в новый Налоговый кодекс. Их законопроект сегодня обсуждали на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

Марлен Маматалиев отметил, что предлагается снизить налог для субъектов общественного питания — с 8 до 6 процентов при наличном расчете, до 4 процентов — при безналичном. В регионах ставку предлагают сделать 5 и 3 процента.

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«Представители этой сферы говорят, что налог повысили без согласования. Они вынуждены поднимать цены. Многие уходят в тень. Ну какая ставка в 8 процентов в регионах? Они столько не зарабатывают, чтобы такие суммы отчислять», — рассказал он.

На заседании депутат Дастан Бекешев поинтересовался у представителей Минэкономики, когда они представят поправки в Налоговый кодекс. Сейчас вносить в него изменения можно только раз в год. Представители министерства ответили, что в ближайшее время поправки рассмотрят на заседании кабинета министров и потом внесут в парламент. В том числе кабмин сразу представит ставки акцизного налога на 2023 год.

По итогам обсуждения комитет одобрил концепцию проекта в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235259/
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