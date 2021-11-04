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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2020. Суд опять вернул жалобу ЦИК по Таланту Мамытову: поздно подали

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда вновь вернула кассационную жалобу ЦИК по восстановлению Таланта Мамытова в списке кандидатов от партии «Ынтымак». Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Уточняется, что в соответствии с Административно-процессуальным кодексом, вступившее в законную силу решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение трех календарных дней с момента его вынесения.

«Сроки подачи жалоб восстановлению не подлежат. По истечении этих сроков жалобы не принимаются и подлежат возвращению. Между тем кассационная жалоба на решение административного суда Бишкека от 28 октября была подана 2 ноября, то есть когда срок обжалования истек. Поэтому жалоба не подлежит принятию к производству и возвращена. Судебная коллегия определила, что кассационную жалобу ЦИК на решение административного суда Бишкека от 28 октября нужно возвратить заявителю», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 24 октября ЦИК отказала в регистрации Таланту Мамытову на основании статьи 21 закона о выборах, по которой лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Административный суд Бишкека восстановил Таланта Мамытова в списке кандидатов от «Ынтымака». ЦИК обжаловала это решение в Верховном суде, но их жалобу вернули, мотивируя тем, что доверенность юриста не заверена надлежащим образом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212679/
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