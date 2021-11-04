Выборы-2021. Партию «Азаттык» заподозрили в использовании админресурса

Партию «Азаттык» заподозрили в использовании админресурса. Соответствующая жалоба поступила в координационную группу оперативного реагирования.

В ней отмечается, что накануне на центральной площади Оша партия «Азаттык» якобы провела агитационное мероприятие с участием преподавателей и студентов университетов южной столицы.

«В социальных сетях активно обсуждается пост некоего Т.Алтымышева о возможном факте злоупотребления административным ресурсом со стороны руководства ОшГУ и ОшТУ в день проведения агитации политической партии. На видео некий Ы.Исаков в своем обращении указал, что в период выборного процесса в стране под предлогом проведения экскурсии преподаватели педагогического факультета Ошского государственного университета и строительного факультета Ошского технического университета привели студентов для участия в агитационном мероприятии», — говорится в сообщении.

Информация передана для проверки в МВД и КГОР ОИК № 7.