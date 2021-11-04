14:47
USD 84.77
EUR 98.21
RUB 1.19
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Партию «Азаттык» заподозрили в использовании админресурса

Партию «Азаттык» заподозрили в использовании админресурса. Соответствующая жалоба поступила в координационную группу оперативного реагирования.

В ней отмечается, что накануне на центральной площади Оша партия «Азаттык» якобы провела агитационное мероприятие с участием преподавателей и студентов университетов южной столицы.

«В социальных сетях активно обсуждается пост некоего Т.Алтымышева о возможном факте злоупотребления административным ресурсом со стороны руководства ОшГУ и ОшТУ в день проведения агитации политической партии. На видео некий Ы.Исаков в своем обращении указал, что в период выборного процесса в стране под предлогом проведения экскурсии преподаватели педагогического факультета Ошского государственного университета и строительного факультета Ошского технического университета привели студентов для участия в агитационном мероприятии», — говорится в сообщении.

Информация передана для проверки в МВД и КГОР ОИК № 7.

Ссылка: https://24.kg/vlast/212643/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦИК напомнили об ответственности за нарушение сантребований во время агитации
Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 109 международных наблюдателей
Выборы-2021. Еще один кандидат отказался от участия в гонке
Выборы-2021. Избирательные участки в город Ош подготовили ко дню голосования
Выборы-2021. Кандидату вменяют выдачу денег пострадавшим от финансовых пирамид
ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней по одномандатным округам
Выборы-2021. Трое кандидатов исключены из зарегистрированных списков партий
Выборы-2021. Еще шесть человек отказались от участия в гонке
Выборы-2021. В Сузакском районе глава УИК собирал паспортные данные избирателей
Часть жителей новостроек Бишкека не смогут проголосовать за одномандатников
Популярные новости
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и&nbsp;как выглядит борт Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;Садыра Жапарова. Заявление все&nbsp;же рассмотрят Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Военную технику у&nbsp;России закупит Кыргызстан. С&nbsp;кем договорился Камчыбек Ташиев Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев
Садыр Жапаров полетел в&nbsp;Глазго на&nbsp;частном самолете. Ответ его администрации Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
Бизнес
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
4 ноября, четверг
14:41
Выборы-2021. Партию «Азаттык» заподозрили в использовании админресурса Выборы-2021. Партию «Азаттык» заподозрили в использован...
14:36
В Бишкеке горит швейных цех. Огонь тушат три пожарных расчета
14:19
Департамент туризма снова передают Министерству культуры. Зачем?
14:02
Выборы-2021. У Дома правительства проходит митинг против одного из кандидатов
13:41
Минтранс просит водителей сменить летние шины на зимние