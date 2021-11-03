Визуальный мусор. В мэрии рассказали, как борются с засильем наружной рекламы

Первый заместитель начальника государственного учреждения «Бишкекглавархитектура» Марат Жороев объяснил, почему в столице начали проводить массовый демонтаж наружной рекламы.

По его словам, наружная реклама и информация в городе перешли все разумные пределы.

«Все фасады облепили баннерами. Предприниматели соревнуются, кто сделает ярче и заметнее. Из-за этого мы имеем закрытые фасады за баннерами, хаотичный, визуальный мусор. Это заметно не только специалистам, но и простому обывателю. В наш адрес и мэрии поступает обоснованная критика. Этот вопрос обсуждался даже на уровне правительства. Мы переходим к конкретным, кардинальным мерам. Начали полномасштабную работу. Кого-то не устраивают эти работы. Мы понимаем их озабоченность. В основном против выступают предприниматели. Но тем не менее большая часть поддерживает», — сказал на пресс-конференции Марат Жороев.

Он подчеркнул, что на сегодня заметны положительные изменения в плане наружного фасада.

Отметим, с прошлой недели в Бишкеке массово начали демонтировать незаконные рекламные конструкции.