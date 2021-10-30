В Бишкеке убрали незаконные рекламные конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, демонтажем занимаются инспекторы управления землепользования и строительства мэрии совместно с сотрудниками районных администраций и госучреждения «Бишкекглавархитектура», муниципальные предприятия «Бишкекзеленхоз» и «Бишкексвет».

Убраны рекламные конструкции по следующим адресам:

— в Ленинском районе на проспекте Чуй от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса демонтировано 14 баннеров, 13 растяжек, 5 штендеров, 4 лайтбокса, 3 панно;

— в Первомайском районе на проспекте Чуй от проспекта Манаса до улицы Тоголока Молдо демонтировано 44 баннера, 16 штендеров, 6 указателей (лайтбоксы), 2 железных ограждения, 1 силомер;

— в Октябрьском районе на улице Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Байтика Баатыра демонтировали 23 баннера, 5 штендеров, 7 металлических ограждений, 8 железных стоек.

В мэрии просят бишкекчан соблюдать правила землепользования и строительства.