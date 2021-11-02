Садыр Жапаров встретился с руководством Facebook и рассказал о саммите в Глазго

Президент Садыр Жапаров по итогам саммита по климату в Глазго сделал обращение к кыргызстанцам.

Читайте по теме Эксперт назвал участие Садыра Жапарова в СОР-26 прорывом в глобальную тусовку

По его словам, обращение записано в студии корпорации Facebook.

«Я встретился с руководством Facebook. По их приглашению пришел в студию. В Глазго прошла 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней приняли участие лидеры 120 стран, среди них есть и Кыргызстан. Мы тоже подняли вопросы об изменении климата, сделали свое обращение. За два дня я встретился с руководителями более 30 государств, мы договорились о двустороннем сотрудничестве», — сказал глава государства.

Он отметил, что Кыргызстан в 2022 году будет отмечать 30-летие членства в ООН. «За это время мы стали активными членами ООН. Когда говорят о КР, вспоминают о величественных горах, зеленых лесах, ледниках и реках. Надо признать, что изменение климата негативно влияет на нашу природу, причиняет вред. Наши ледники мгновенно тают. Сохранение ледников как источника чистой воды является глобальной проблемой», — сказал Садыр Жапаров.

Он напомнил, что 2002-й был объявлен ООН Международным годом гор. Первый глобальный горный саммит прошел в Бишкеке. «Этот шаг показал, что забота об экологии — для Кыргызстана основная задача. Мы обратили на себя внимание мировое сообщество. Ранее я выступил с обращением на сессии Ассамблеи ООН, где от друзей горных государств предложил вновь объявить 2022 год Всемирным годом гор. Кроме того, я предложил закрепить программу устойчивого развития горной местности на пять лет. Также я выступил с инициативой провести глобальный саммит «Бишкек плюс-25» в 2027-м», — добавил президент.

Климатическая конференция проходит в Глазго (Шотландия). Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

Садыр Жапаров — единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший на саммит в Глазго.