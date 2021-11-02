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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Садыр Жапаров запретил чиновникам агитировать и вмешиваться в выборы

Подписан Указ «О мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша 28 ноября 2021 года». Об этом сообщается на сайте президента.

«В соответствии с законодательством о выборах деятельность всех избирательных комиссий, государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и их должностных лиц в период подготовки и проведения выборов должна быть направлена на свободный выбор того или иного кандидата, партийного списка», — говорится в указе.

Кроме того, им прописаны специальные меры, чтобы исключить любые формы воздействия на граждан, принуждения к участию или неучастию в выборах.

Так, кабинету министров, руководителям правоохранительных органов, полномочным представителям президента в областях, главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкека и Оша, главам органов местного самоуправления в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша поручено неукоснительно соблюдать требования законодательства о выборах, устанавливающие соответствующие обязанности и ограничения для государственных и муниципальных служащих. Они также должны обеспечить предусмотренную конституционным законом о выборах возможность свободного проведения агитации гражданами страны, кандидатами, политическими партиями, их уполномоченными представителями и доверенными лицами.

Президент запретил вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в деятельность избирательных комиссий. Он также поручил обеспечить кандидатам и политическим партиям равные условия доступа к государственным средствам массовой информации.

Государственным и муниципальным служащим запрещено участвовать в предвыборной агитации, использовать преимущества должностного или служебного положения в пользу каких-либо кандидатов и политических партий.

Кроме того, указом введен запрет на привлечение учителей и учащихся образовательных учреждений, преподавателей и студентов высших учебных заведений, работников органов социального обеспечения, персонала медицинских учреждений, сотрудников других государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, обслуживающих население, к предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов и политических партий.

Садыр Жапаров распорядился незамедлительно привлекать к дисциплинарной ответственности, а в случае необходимости — освобождать от занимаемой должности руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных госадминистраций и органов местного самоуправления, сотрудников подведомственных организаций, учреждений и предприятий, незаконно участвующих в предвыборной агитации и использующих преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов и политических партий.

В указе также рекомендовано Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов принять необходимые меры по осуществлению строжайшего контроля за соблюдением избирательных прав граждан, исполнением положений конституционного закона о выборах, обеспечению их единообразного применения избирательными комиссиями, проведению разъяснительной работы по применению норм законодательства о выборах.

Генеральной прокуратуре в период подготовки и проведения выборов поручено обеспечить эффективный прокурорский надзор за исполнением конституционного закона о выборах, добиваться своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства о выборах, от кого бы они ни исходили. Ведомство также должно вести надзор постоянно и независимо от поступления заявлений и сообщений о нарушениях законности.

По каждому выявленному факту нарушения законодательства о выборах должны своевременно принимать меры прокурорского реагирования в установленном законом порядке.

Генеральная прокуратура во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Госкомитетом национальной безопасности должна обеспечить оперативное рассмотрение заявлений и жалоб избирателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов, политических партий на решения и (или) действия (бездействие) государственных и иных органов, их должностных лиц, других участников избирательного процесса, нарушающих избирательные права граждан, положения законодательства о выборах. Поручено также активизировать прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии политическому экстремизму, посягательствам на конституционный строй, разжиганию расовой, межэтнической, социальной или религиозной ненависти, пропаганде насилия и войны.

Верховному суду рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению своевременного рассмотрения всех поступающих в период подготовки и проведения выборов заявлений и жалоб участников избирательного процесса и определению единой судебной практики при рассмотрении избирательных споров.

Министерству иностранных дел, внешней торговли и инвестиций при участии Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено принять необходимые меры по обеспечению расширенного участия международных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций для ведения наблюдения за ходом избирательного процесса и оказать содействие в осуществлении ими своих полномочий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212399/
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