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Власть

Задержанного ГКНБ замминистра сельского хозяйства уволили

Ильич Марсбек уулу освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Ильич Марсбек уулу освобожден от занимаемой должности. Решение принято в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 47 закона о государственной гражданской службе и муниципальной службе в связи с утратой доверия.

Спецслужбы продолжают работу по выявлению коррупции при доставке отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС. В рамках расследования сотрудниками ГКНБ задержан замминистра сельского хозяйства Ильич Марсбек уулу по подозрению в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212320/
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